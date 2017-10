Video/ Tahiri: Banda që ka gatuar këtë është në politikë

Publikuar | 16:00

Teksa ka sjellë një dokument zyrtar nga Prokuroria e Katanias, sipas së cilit, autoritetet fqinje nuk kanë nisur asnjë hetim ndaj tij, Saimir Tahiri deklaroi sot se pas akuzave të ngritura ndaj tij qëndron një bandë e cila gjendet brenda politikës.

“Çdo bandë kriminale, qoftë edhe kjo që është arretuar sot, ngjan amatore përballë bandës që ka gatuar këtë e që është në politikë. Kanalet e pista të politikës që janë mbajtur nga drejtësia e korruptuar, sot po i kthejnë favorin drejtësisë së korruptuar”.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, Tahiri mohoi çdo aludim se i ka kërkuar Kryeministrit mbrojtje apo e i ka bërë atij presion.

“Këto janë përralla që i tregojnë ata që janë mësuar ta konceptojnë politikën si lidhje konjukturash, apo si kërcënim të njëri – tjetrit. Mua me këdo në PS na ka bashkuar e vërteta dhe përpjekja për ta bërë këtë vend më të mirë. Nuk kam kërkuar mbrojtje nga askush dhe unë vetë nuk do t’i jepja kurrë mbrojtje kurrkujt që ka nevojë për t’u përballur me drejtësinë”.

Tahiri tha se ka asnjëlloj imuniteti dhe ripërsëriti se është i gatshëm të hetohet./tvklan.al