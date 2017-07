Teatri absurd i Brexit

Publikuar | 14:21

Ndërsa BE-ja ka prej kohësh një përfytyrim për Brexitin, pala britanike nuk ka asnjë. Mos vallë në fund nuk do të ketë Brexit?

Ja ku janë përballë njëri-tjetrit negociatorët e Brexitit: në të majtë, përfaqësuesit e BE-së me pirgje dosjesh para tyre, në të djathtë, britanikët me tryezën bosh. Mos ndoshta ata i kanë të gjitha detajet në kokë? Apo mos qëllimi i tyre është “Brexiti pa letra”, sikurse dëgjohen zëra shpotitëss? Gjithësesi kjo fotografia është simbol i gjendjes së bisedimeve, BE-ja e di prej kohësh se si e imagjinon Brexitin, por pala britanike nuk ofron asgjë. Kështu nuk mund të negociohet.

Një shfaqje e shkurtër

Përshtypja e mungesës së ideve dhe drejtimit në negociata u përforcua nga shfaqja absurde e ministrit për Brexitin David Davis, të hënën në Bruksel. Ai erdhi, buzëqeshi, paralajmëroi për seriozitet dhe pak më vonë u largua përsëri. E gjitha ishte vetëm një shfaqje për kamerat televizive! Davis nuk ishte ardhur për të nisur bisedime reale me homologun e tij Mishel Barnier, por vetëm për të treguar një prani të shkurtër.

Me sa duket ai kishte gjëra më të rëndësishme për të bërë. Për shkak të shumicës së vogël parlamemtare në Londër nevojitet çdo votë. Po ashtu ai pretendon të bëhet pasues i Theresa May-it dhe prandaj është i angazhuar më tepër në Londër se sa në Bruksel. Që David Davis ua delegon specialistëve disa gjëra është e qartë. Por për vendimet kritike duhet të kujdesen vetë shefat.

Kaos në Londër

Ndërkohë në Londër vazhdon kaosi. Pesë ministra bënë brenda një fundjave dhjetë propozime të ndryshme. Ministri i Financave, Philip Hammond, do që Brexiti të shoqërohet me faza të gjata kalimtare. Ministri i Tregtisë, Liam Fox, do të ky të bëhet menjëherë. Ministri i Jashtëm Boris Johnson, i hedh poshtë kërkesat e BE-së, kurse ministri për Brexitin David Davis, mendon jo zyrtarisht se Britania e Madhe duhet të paguajë një lloj shume për Brexitin.

Ndërsa BE-ja thotë se nëse britanikët nuk e pranojnë të paktën në parim detyrimin e tyre për të paguar, bisedimet do të ndërpriten.

Anije pa timom

Në fakt Brukseli mund të presë me qetësi se si do të vazhdojë kaosi britanik, sepse koha punon për BE-në. Sa më tepër muaj të kalojnë, aq më shumë do të shtohet presioni ndaj palës britanike dhe Londrës për të bërë koncesione ndaj BE-së. Fjala është për para, por edhe për Gjykatën Evropiane dhe mjaft çështje të tjera. Marrëveshja duhet të arritet më e vona në vjeshtën e vitit tjetër.

Në rast se nuk do të ketë marrëveshje, atëhere do të ketë ndërprerje të marrëdhënieve mes BE-së dhe Britanisë së Madhe. Por përfaqësuesit e ekonomisë britanike po theksojnë me zë të lartë, se në rast se nuk do të ketë marrëveshje, kjo do të jetë sjellë me vete një dizastër ekonomike. Gjithnjë e më tepër po bëhen të njohura plane firmash apo bankash që do të transferohen në vende të BE-së, në mënyrë që të mund të vazhdojnë bizneset e tyre.

Ndërkohë në Londër partia në qeveri vazhdon të merret me luftën brenda saj. Theresa May nuk mund të vendosë më rregull, sepse ministrat e saj po luftojnë ose për t‘u bërë pasues të saj në Downing Street, ose për të ardhmen e tyre politike.

Anulim i Brexitit?

Ndërsa në Londër askush nuk e ka mendjen tek bisedimet për Brexitin, Brukseli ndjen një lloj kënaqësie për paaftësinë politike dhe diplomatike të britanikëve.

Njëkohësisht si në Bruksel edhe në Londër po shtohen ndërkohë zërat, që në fund Brexiti do të anulohet për shkak të paaftësisë së qeverisë britanike. E gjitha duket si një rast i politikës si teatër absurd./Deutsche Welle