Teknikët e PD spastrojnë drejtorët e LSI

Syri i ministrave teknikë të Partisë Demokratike në qeverinë Rama, për të monitoruar që administrata shtetërore të mos përdoret në fushatën elektorale, ka kapur në shkelje drejtues të lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Deri tani janë katër funksionare në nivele drejtuese të cilët janë spastruar nga administrata.

Majlind Lazimi, Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare është shkarkuar ditën e premte nga Zv/kryeministrja Ledina Mandija, e cila kryeson edhe Task Forcën për monitorimin e sjelljes së administratës gjatë procesit elektoral.

Lazimi është anëtar i LSI-së dhe më parë ka mbajtur poste të rëndësishme në qeverinë Berisha – Meta.

Arsyet për pushimin e tij janë për shkelje të ligjit elektoral dhe ushtrim presioni ndaj punonjësve për interesa të fushatës.

I dyti është Edmond Ndou, Kryeregjistrues i Shkodrës, i cili është shkarkuar të enjten nga Ministri i Drejtësisë për shkak se dyshohet se ka marrë pjesë aktive në organizimin e fushatës së LSI-së në këtë qark. Ndou rezulton të jetë kandidat për deputet i kësaj force dhe renditet i 8-ti në listën e Shkodrës.

Julinda Ferracaku është Drejtore e Qendrës Shëndetësore Numër 1 në Lushnje dhe është shkarkuar nga detyra pasi dyshohet se ka marrë pjesë në një miting të Partisë Socialiste, por burimet për Televizionin Klan sqarojnë se ajo është aktiviste e Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Po ashtu, Ministria e Arsimit është duke verifikuar Bedrie Manjanin, përgjegjëse e Zyrës Arsimore në Bulqizë. Edhe Manjani, i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Veç shkarkimit, mësohet se ministrat teknike të Bashës janë duke përgatitur dosjet për t’i çuar drejtorët e LSI-së në prokurori.

Një ditë më parë, Zv/kryeministrja Ledina Mandija takoi Prokurorin e Përgjithshëm, Adriatik Llalla dhe kërkoi ndihmën e strukturave hetimore për të ecur përpara me kallëzimet që do të bëhen në lidhje me përdorimin e burimeve njerëzore në fushatë.

Për monitorimin e administratës, qeveria vendosi sot ngritjen e një task force, në të cilën, përveç anëtarëve të Këshillit të Ministrave do të marrin pjesë edhe një prokuror dhe një përfaqësues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

