Publikuar | 09:50

Një 50-vjeçar është arrestuar në Bilisht, pasi akuzohet se ka tentuar të përdhunojë një grua.

Sipas Policisë së Devollit, Hysni G. ka përfunduar në pranga pas padisë së një 42-vjeçareje, e cila e akuzon se me 12 Shtator ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me dhunë.

Në Gjykatën e Korçës burri do të përballet me akuzën “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura”./tvklan.al