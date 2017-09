Terrorizmi/ Ushtria del në rrugët e Anglisë

Publikuar | 22:57

Kryeministrja e Britanisë së Madhe Theresa May ka njoftuar se qeveria ka rritur nivelin e kërcënimit terrorist nga “të rënda” në “kritike”.

Rritja e nivelit të sigurisë do të thotë që në rrugët e Britanisë së Madhe do të patrullojë ushtria. Ditët në vijim qytetarët do të shohin ushtarë, situatë e ngjashme me atë të Francës.

Forcat e armatosura do të dalin në rrugë pas sulmit të sotëm terrorist që ndodhi në metronë e Londrës. Një bombë artizanale shpërtheu, duke shkaktuar 22 të plagosur. Grupi terrorist “Shteti Islamik” mori përgjegjësinë e sulmit. /tvklan.al