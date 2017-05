Tifozët “ushtarakë” të Dynamo Dresden 

Publikuar | 23:30

Tifozët e Dynamo Dresden e mbyllën sezonin me një skandal. Një grup prej 2 mijë mbështetësish ultras marshuan drejt stadiumit të Karlsruhes me uniforma ushtarake. Kjo ishte një protestë kundër Federatës Gjermane të Futbollit.

Ata mbanin në duar dhe një parullë ku shkruhej: “Luftë federatës”.

Grupimi i ultrasve të Dynamo Dresden është ndëshkuar vazhdimisht me gjoba dhe pezullime. Tifozët qëndruan edhe në stadium me uniformë gjatë sfidës së Bundesliga 2 me Karlsruhe, ndërsa njoftohet se pati policë dhe stjuardë të lënduar.

Federata Gjermane e Futbollit i kërkoi klubit të Dynamo Dresden të mbanin një qëndrim, ndërsa pritet të marrin një vendim për ngjarjen.

/Tv Klan