Tifozi serb: Të luhet futboll me Skënderbeun

Lagjia Dorçoll, është një nga lagjet e vjetra historike të kryeqytetit serb. Dushan Mijailovic, e ka patur gjyshin tifoz dhe tani me kalamajtë e tij, janë katër gjenerata fansa të përbetuar.

Dushan Mijailoviç, Tifoz i KF “Partizani”

“Shpresoj të mos ketë arsye të flitet për gjëra të këqija, por për futboll të mirë dhe pres fitore të Partizanit 4 – 1”.

Partizani rival kryesor ka Crvena Zvezdën. Tifozët e të dyja grupeve shpesh nuk durohen. Kur thuhet tifoz në Serbi shpesh mendohet huligan. Ky është paragjykim thotë tifozi.

Dushan Mijailovic, Tifoz i KF “Paritzani”

“Kur kam qenë për herë të parë në Prishtinë e kam takuar Fadil Vokrrin, pasi ai ka ndihmuar Partizanin si futbollist të fitoj dhe kur kam qenë 10 vjeç unë kam bërë tifo për të. Kjo pjesë e historisë nuk fshihet”.

Përballja me Skënderbeun do të jetë e para me një klub shqiptarë pas dekadash.

