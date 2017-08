Tirana dhe Dinamo synojnë rikthimin në Superligë  

Publikuar | 18:20

Tirana do ta nisë sezonin në Kategorinë e Parë me përballjen me Ilirinë e Fushë-Krujës. Shorti i hedhur në federatën e futbollit vendosi bardheblutë përballë këtij rivali. Në kampin kryeqytetas, duket se janë gati por shortin e konsiderojnë të vështirë.

Nga bardheblutë janë larguar disa lojtarë në merkato, por edhe janë afruar të tjerë.

Në grupin e veriut në kategorinë e parë gjendet edhe Dinamo. Traineri Igli Allmuca, nuk ka përfunduar ende me merkaton.

Dinamo do ta nisë me Besën e Kavajës. Grupi është i fortë teksa luajnë Besëlidhja, Burreli dhe Kastrioti./Tv Klan