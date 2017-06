Topalli: Lista e Komisioneve të Vettingut e mbushur me miqtë e kryeministrit

Publikuar | 16:15

Kuvendi i Shqipërisë ka mbajtur ditën e sotme një seancë të jashtëzakonshme për Vetingun dhe miratimin e listave të gjyqtarëve që do të marrin pjesë në komisionet e Vetingut.

Ish- kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli foli me tone të ashpra, duke akuzuar kreun e qeverisë Edi Rama se lista me emrat që do jenë pjesë e Komisioneve të Vettingut janë të gjithë miqtë e tij.

“Na kanë vendosur mbi tavolinë një listë me 27 emrat të cilët do të jenë “pjesa elitare” që do bëjnë Vettingun e sistemit Gjyqësor, e asaj që prej kohësh flitet së do të jetë reforma në Drejtësi. E vërteta është se aq sa ka pasur dhe ka ende pritshmëri për të bërë Refomë në Drejtësi, po aq i madh është rreziku, i një dëshgtimi të turpshëm dhe mund të përfundojë në mënyrën më të shëmtuar.

Në këtë listë ka miq personal të kryeministrit, militantë, ka kamikaz politikë të kryeministit. Këtu ka njerëz pushtues tokash, të cilët kanë qenë në procese gjyqësore dhe këta do të bëjnë Refomën në Drejtësi.

Njerëz të paaftë nga ana profesionale. Këto do të bëjnë reformën në Drejtësi dhe Vettingun.

Lista emrash që me ndonjë përjashtim, emrat janë 27 dhe ato që shumicën janë tuajt dhe ato që nuk janë të tuat, pjesa tjetër është e paktit tënd më Bashën dhe nëse kjo është produkt i parë i marrëveshjesh tuaj kjo është një këmbanë e madhe alarmi. Unë kam kurajon për ta thënë për një arsye shumë të thjeshtë. Shumica prej jush nuk keni qenë në këtë seancë plenare, pasi në vitin 2007 filloi një mocion besimi sepse nuk pranova të votohej një gjykatëse, e cila kishte një dosje shumë rëndë të saj dhe familjes së saj për korrupsion dhe trafik drogë …”.

I menjëhershëm ka qenë dnhe reagimi i kryeministrit Edi Rama, pas deklaratave të forta që lëshoi ish- kryetarja e Kuvendit Jozefina Topalli.

Rama tha se pjesën më të madhe të komsionerëve nuk i ka miq.

“Unë i hodha një sy listës dhe as nuk e kam parë ndonjëherë. Nuk e di ku mi gjete gjithë këta miq dhe gjithë këta shokë.

Të dëgjova me shumë vëmendje dhe do më mungosh shumë në sesionin e ardhshëm, po ky nuk është faji im.

Kjo është fatura që duhet t’i paguani me të drejtë të gjithë ato pengesat për të shmangur këtë seancë.

U futët në çadër, ca duke bërtitur dhe disa duke pritur emrat për deputet, Kjo është jeta Jozefinë, ky është çmimi që duhet të paguani.

Unë nuk kam asnjë mik. Nuk e di kush është Paq Shkambi.

Unë njoh Ina Ramën dhe jam i keqardhur që ti e përmend në vend që ta mbështesje se je femër. Ajo është një nga viktimat. Njoh Albana Shtyllën, dhe Sokol Çobon. Më vjen shumë keq që e mbylle më kaq nivel të ulët për këtë moment karrierën tënde parlamentare. Unë jam i bindur se ti do kthehesh një ditë këtu së bashku me Astritin. Unë po ju them se Vettingu është gjëja e duhur dhe ka mbështetjen e të gjithë shqiptarëve. Dhe nesh Vettingu është vonuar deri këtu, përgjegjës jeni ju në radhë të parë. Jam i bindur që sado e papërsosur të jetë kjo histori, kjo do hapë një kapitull të ri. Gjykatësit dhe prokurorët i kanë orët e numëruara dhe kanë abuzuar.

Mos mendo se unë me Lulin flas për ty, nuk të këmi diskutuar ndonjëherë dhe nuk je në axhendën tonë./tvklan.al