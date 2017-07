Topalli: Basha darkon me oligarkët që kanë sjellë njerëzit e tyre në PD

Publikuar | 17:48

Ish-kryeparlamentarja dhe ish-deputetja e Partisë Demokratike Jozefina Topalli ka sulmuar Lulzim Bashën për mënyrën e drejtimit të partisë dhe futjen në të të oligarkëve.

E ftuar në studion e ABC News, Jozefina Topalli akuzoi Bashën se në mëngjes sulmon oligarkët kurse në darkë është bashkë me ta.

“Në PD jo vetëm muajin e fundit, por në fakt prej disa kohësh ka një përpjekje të vazhdueshme të grupeve oligarke që të sjellin njerëzit e tyre në radhët e Partisë Demokratike. Z.Basha është i rremë edhe kur sulmon oligarkët. Nëse në mëngjes sulmon oligarkët, në darkë ai është me oligarkët”, tha Topalli.

Sa i përket mënyrës së organizimit dhe drejtimit të Partisë Demokratike, ish-deputetja e Shkodrës tha se keqmenaxhimi ka nisur që në vitin 2014 dhe shtoi se Lulzim Bashës nuk i intereson partia por përvetësimi i saj.

“Ajo që kuptova më pas është se nuk i interesonte të njihte partinë. Më pas kuptoja se ai ka dashur të përvetësojë partinë”, theksoi ish-kryetarja e Kuvendit në Qeverinë Berisha.

Jozefina Topalli sulmoi Bashën edhe për mënyrën se si drejtoi Bashkinë e Tiranës dhe rezultatin që mori në PD në vitin 2013.

“Moskandidimi i tij në Bashki për shkak të performancës shumë të dobët, ishte një mesazh për qytetarët. Në 2013 humbja më e madhe ishte në Tiranë. Shef shtabi ishte z.Basha, kryetar bashkie ishte z.Basha”, u shpreh ish-deputetja e PD.

Sa i përket çadrës së opozitës, Jozefina Topalli e quajti të rreme me arsyetimin se ishte ngritur për të shpëtuar Bashën. Ajo tha gjithashtu se 3 javët e fundit nuk kishte shkuar me qëllim në çadër pasi kishte kuptuar qëllimet e kryetarit të PD.

“Unë nuk e di se cili është Lulzim Basha. Premtoi tramin por në fakt i tha shqiptarëve unë kryejta punën time por Edi Rama nuk ma plotësoi. U tha shqiptarëve që në zgjedhjet e ardhme do ketë primar, dhe nuk pati kurrë.

Tha në çadër që me Edi Rëmën nuk do ketë zgjedhje, por e tradhtoi çadrën dhe shkoi në qeveri. Tha që në lista do kishte 30% të rinj, as kryetari i forumit të të rinjve të PD nuk ishte. Fjala dhe z.Basha divergojnë me njëra-tjetrën dhe kjo është problem i madh. Tre javët e fundit nuk kam shkuar në çadër me vetëdije të thellë. Çadra ishte e rremë, sepse ishte ngritur për karriken e z.Basha.

Ajo që më shqetëson është fakti se këtë analizë duhet ta bëjë anëtarësia që duhet t’i kthejë përgjigje pyetjes pse mungojnë 200 mijë vota? Shqetësimi është pse nuk i jepet kohë anëtarësisë. Unë nuk jam e zhgënjyer për listat”, deklaroi ish-deputetja e PD.

Topalli shtoi se në dy raste i ka shkuar në zyrë kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha.

“I kam shkuar dy herë në zyrë. Herën e parë i kam shkuar kur po bëheshin zgjedhjet dhe po grumbulloheshin më të korruptuarit e qeverisjes. Shkova dhe i thashë shiko kemi një situatë jo të mirë. Jo më tha e ke gabim, 30% janë elitarë, 30% janë mbi mesataren, 30% si herët e tjerë.

Hera e dytë ka qenë gjatë periudhës së çadrës, kur kërkoi të shpohen gomat, kur kërkoi që të mos lejoheshin zgjedhjet lokale në Kavajë dhe kur filloi një terminologji të papranueshme. I shkova në zyrë dhe i thashë kjo nuk është PD-ja. Mendimi jot për të nxjerrë PD nga zgjedhjet që ti nuk punove sa duhet, e zhbën qëllimin për të cilin kjo parti ka lindur. I thashë nuk mund ta imagjinoj t’u pengoj të drejtën e votës socialistëve, ata janë shqiptarë”, u shpreh Jozefina Topalli. /tvklan.al