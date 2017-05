Publikuar | 11:00

Real Madrit fitoi me rezultatin 3 – 0 gjysmëfinalen e parë të Champions League me Atletikon e Madridit.

Cristiano Ronaldo ishte vendimtar me golat e tij të shënuar në sfidën e luajtur mbrëmjen e së martës në “Santiago Bernabeu”. Skuadra e Zidanit zotëroi takimin duke i lejuar shumë pak rivalëve.

Ky triumf e afron Realin me finalen e Kardifit që do të ishte e treta brenda 4 viteve. Sot do të luhet gjysmëfinalja tjetër Monako – Juventus.

Tv Klan