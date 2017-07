Tronditet Elifi! Burg…

Publikuar | 22:00

Vetëm disa javë pas divorcit zyrtar nga bashkëshorti, me të cilin i dha fund një martese 6-vjeçare, tronditjet për aktoren e dashur Tuba Buyukustun nuk kanë fund.

I dashuri i ri i aktores është arrestuar pasi sëbashku me truprojat e tij akuzohen se, nën kërcënimin e armëve i kanë aparatin fotografik një gazetari.

Gazetari i “Hurriyet”-it kishte fotografuar biznesmenin me aktoren në parkun Emirgan në Stamboll, por më pas është ndjekur nga truprojat dhe i është marrë me dhunë aparati fotografik.

Agjencia e Lajmeve “DHA” tha se biznesmeni Umut Evirgen, së bashku me dy truprojat u arrestuan dhe tani prokuroria kërkon deri në 15 vite burg.

Mbetet për t’u para se çfarë do të vendosë gjykata turke, por kjo që po kalon është një periudhë aspak e lehtë për aktoren e dashur.

Tuba Buyukustun njihet si Elifi e serialit “Diamante dhe Dashuri” transmetuar në Televizionin Klan. Së shpejti ajo do të shfaqet para publikut shqiptar me serialin “Xhesuri dhe e Bukura”, serial premierë që do të nisë së shpejti në Televizionin Klan.

Disa javë më parë, Tuba u divorcua zyrtarisht nga bashkëshorti Onur Saylak, me të cilin ka edhe dy vajza binjake të moshës 5-vjeçare. /tvklan.al