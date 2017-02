Trump ndalon hyrjen sirianëve në SHBA

Publikuar | 15:30

Pas firmosjes së urdhrave ekzekutivë për lehtësimin e ligjit të shëndetësisë dhe ngritjen e murit në kufirin me Meksikën, Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Tramp, hodhi firmën mbi një tjetër shtyllë elektorale të fushatës së tij, duke ndaluar hyrjen e refugjatëve sirianë në vend.

Trump urdhëroi ndalimin e pajisjes me viza për të paktën 3 muaj edhe për 6 vende me shumicë myslimane, mes tyre Irani, Iraku, Jemeni, Libia dhe Somalia. Do të ketë ngrirje të procedurave të azilit për një periudhë 120 ditore me përjashtim të të krishterëve sirianë. Presidenti amerikan sqaroi se këto masa merren për të mbajtur ekstremistët islamistë jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ne nuk i duam këtu ata. Duam të jemi të sigurt se nuk do të presim në vendin tonë rrezikun që përbëjnë luftëtarët e huaj. Nuk do të harrojmë kurrë mësimin e 11 shtatorit 2001 e as heronjtë që humbën jetën në Pentagon. Ata ishin pjesa më e mirë e jona.

Masa shtrënguese për ndalimin e emigrantëve kanë ngjallur mjaft reagime. Një prej tyre, është ai i fitueses së çmimit Nobel për paqen në vitin 2014, aktivistes pakistaneze, Malala Jusafzai, e cila thotë se i dhemb shpirti kur shikon Trumpin që po u mbyll derën atyre që largohen nga lufta.