Trump s’do luajë golf me Elisabeth II, nuk ftohet në Pallatin Mbretëror

Publikuar | 23:45

Mbretëresha Elizabeth II nuk do ta mirëpresë Presidentin Donald Trump si të ftuarin e saj në Pallatin Mbretëror. Sipas një raportimi nga “The Evening Standard”, vizita e presidentit tani do të jetë në formën e një udhëtimi pune, dhe jo një vizitë zyrtare shtetërore.

Në vend të qëndrimit në Londër, raporton gazeta, ai ka të ngjarë të qëndrojë me ambasadorin amerikan Woody Johnson.

Lajmi vjen pas disa muaj polemikash lidhur me vizitën, kur kryeministrja Theresa May gjatë vizitës së saj në Shtëpinë e Bardhë në janar, paraqiti ftesën e Mbretëreshës për presidentin dhe Zonjën e Parë.

Trump që atëherë, ndoshta ka shpresuar se do të kishte mundësinë të luante golf me të, një ëndërr që nuk do të mund të realizohet. Data e vizitës së Trump nuk është vendosur akoma, por raportimet parashikojnë shtyrjen e saj në vitin që vjen.

Burimi: Klan Plus