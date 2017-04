Tusk: Kriza në Maqedoni duhet zgjidhur për të shmangur tensionet ndëretnike

Publikuar | 09:45

Presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk i cili vizitoi Shkupin në një kohë kur krizës politike nuk i shihet fundi, tha se duhet gjetur një zgjidhje për të mos lejuar ndezjen e tensioneve ndëretnike.

Ai solli një mesazh të fortë nga drejtuesit dhe institucionet e Bashkimit Evropian:

“Përkushtimi i BE-së ndaj perspektivave të Maqedonisë është shumë i qartë,” tha ai.

Duke iu drejtuar presidentit maqedonas, zoti Tusk tha se ai kupton që momenti është i vështirë dhe se ai e ka të vështirë në këtë gjendje të krijuar.

“Por kjo kohë, theksoi ai, nuk kërkon asgjë tjetër përveç të qenit burrë shteti”.

Donald Tusk tha se vendi ka nevojë të madhe për unitet në këtë kohë.

“Shpresoj se do ta ndiqni këtë rrugë dhe do të shmangni gjithçka që do të mund të ndizte tensione në vija etnike, theksoi ai, duke shtuar se kriza e vazhdueshme po e pengon Maqedoninë të ecë drejt rrugës euro-atlantike. Ju takon juve që të gjeni një zgjidhje bazuar në parimet demokratike dhe në ndërgjegje. Vetëm një zgjidhje e tillë mund të jetë jetëgjatë; kur ta gjeni, mund të keni besim tek mbështetja jonë”, u shpreh Zoti Tusk.

Ndërkaq, Presidenti maqedonas Gjorgje Ivanov nuk ka reflektuar ndaj këmbënguljeve evropiane për ndarjen e mandatit për formimin e qeverisë, shumicës së re parlamentare.

Ai nuk ka ndryshuar qëndrimin se platforma e partive shqiptare të cilën ai e quan platformë e një vendi të huaj, i dëmton interesat e Maqedonisë. Ai përsëriti akuzat për përzierjet direkte në punët e brendshme të Maqedonisë; se platforma ndezë tensionet në raportet ndëretnike; se manipulohen qytetarët me çështje jashta marrëveshjes kornizë të Ohrit; se kërkohet ndryshim i kushtetutës.

“Maqedonisë, tha Ivanov, i duhen reforma evropiane dhe jo platforma të huaja”.

Tusk dhe Ivanov kanë biseduar edhe për çështjen e refugjatëve nga Lindja e Mesme. Presidenti i Këshillit Evropian u shpreh me tone mjaft pozitive në lidhe me qëndrimet dhe strategjinë e Maqedonisë kundrejt çështjes së refugjatëve dhe imigrantëve nga vendet e Lindjes së Mesme të cilët kanë shfrytëzuar Maqedoninë si rrugë drejt vendeve të BE-së./VOA