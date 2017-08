U shkarkua nga puna për një çokollatë

Publikuar | 20:40

Mund t’ju duket e pabesueshme, por është e vërtetë.

Ngjarja ka ndodhur në Gjermani, ku një 64-vjeçare u shkarkuar nga puna pasi i mori koleges së saj çokollatën që kushtonte 2 euro e gjysmë.

Edhe pse kishte 30 vjet që punonte në një qendër për kujdesjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, ajo nuk e kishte menduar se do të shkarkohej vetëm sepse i hëngri çokollatën koleges. Megjithatë, 64-vjeçarja bëri një marrëveshje me eprorin dhe u rikthye në detyrë.

Por, përsëri thotë se nuk bëri asnjë gabim që të shkarkohej në atë mënyrë. /tvklan.al