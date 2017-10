“Unë tek Milan? Duhet të kenë folur me sozinë time”

Publikuar | 23:20

Sulmuesi argjentinas Sergio Aguero ka ‘tronditur’ për keq Milanin në lidhje me thashethemet se skuadra italiane po kërkon transferimin e tij në San Siro.

“Zërat mbi Milanin? Kam dëgjuar zëra mbi transferimin tim tek Milan, por besoj se duhet të kenë folur me sozinë time. Kur dëgjova lajmin isha në shtëpi duke u rikuperuar prej dëmtimit dhe thashë me vete: “Sa bukur, gjithçka është e mbaruar”! Janë thjesht thashetheme”, tha Aguero për TycSports.

Sulmuesi i Manchester City, kontrata me të cilët i skadon në 2019-n është duke u rikuperuar nga aksidenti automobilistik që pësoi në Holandë dhe nuk do të jetë në fushat e lojës për një muaj. Ndërkohë, ka pasur shumë zëra që e lidhnin atë me një transferim të mundshëm me skuadrën e Milanit./tvklan.al