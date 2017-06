Publikuar | 18:14

Afro 1200 studentë të rinj do të mirëpresë Fakulteti i Ekonomisë për këtë vit akademik. Zëvendës dekani i këtij universiteti, Ervin Demo, bën me dije se numri i pranimeve do të vijë në rritje, ndërsa tarifat do jenë po ato.

Ashtu siç edhe pati premtuar Ekonomiku do të hapë dyert për ata që duan të transferojnë studimet në këtë universitet.

Kuotat për transferimet do të përcaktohen në bazë të kërkesave dhe aplikantëve që plotësojnë kriteret./Tv Klan