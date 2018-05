Varoufakis kritikon presidentin italian

Publikuar | 23:55

Krizën politike ku është përfshirë Italia e ka komentuar ish-Ministri grek i Financave, Yanis Varoufakis. Nismëtari i përpjekjeve për reformimin e hapësirës së përbashkët monetare europiane e konsideron si gabim të rëndë refuzimin, që Presidenti italian i bëri Ministrit kritik të Euros, Paolo Savona, që ishte propozuar nga 5 Yjet dhe Lega Nord.

Në një intervistë telefonike për Bloomberg, Varoufakis e quajti këtë një diversion ndaj demokracisë. Ai shpjegoi se Mattarella me këtë vendim shtoi mbështetjen ndaj forcave populiste.

Sipas tij, kreu i shtetit zgjodhi të mbështeste kauzën europiane, kur fare mirë mund të zgjidhte arsye humane dhe në këtë rast të refuzonte Mateo Salvinin si Ministër të Brendshëm, i cili ka premtuar dëbimin e menjëhershëm të mbi 500 mijë refugjatëve që kanë braktisur vendet e tyre në luftë.

Politikani i majtë grek e quajti këtë një formë skllavërie ndaj Gjermanisë. Në intervistë Varoufakis tha se rreziqet e vazhdueshme të krizave të Eurozonës, që nisën me Greqinë e po vijojnë me Italinë, mund të zhduken me reformimin e rregullave të monedhës së përbashkët. Por sipas tij, Berlini këtë nuk e pranon pasi nuk është në interesin e tyre ekonomik.

