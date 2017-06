Vasili tregon ndryshimet në LSI: Propozova Kryemadhin për kryetare

Publikuar | 15:55

Pas dorëheqjes si kryetar i LSI, Petrit Vasili ka dalë në një konferencë për shtyp për të sqaruar ndryshimet brenda partisë.

Gjatë fjalës së tij, Vasili deklaroi se i ka dorëzuar Kryesisë së LSI dorëheqjen si kryetar dhe ka kërkuar që të jetë kryetar i grupit të LSI në Parlament në misionin e ri si opozitë.

Vasili tha gjithashtu se ka propozuar që Monika Kryemadhi të bëhet kryetare e LSI, kurse zv/kryetar i partisë të jetë Luan Rama dhe Erisa Xhixho.

“Jam këtu për t’u komunikuar dy-tre elementë që besoj janë thelbi që u morën në mbledhjen e Kryesisë.

Së pari kam falënderim të madh për rreth 230 mijë votues të jashtëzakonshëm të LSI, që votuan për një Shqipëri më të mirë, kundër shitblerjes së votës, kundër tronditjes së Euros për shkak të miliona Eurove të derdhura për të blerë vota.

Kryesia e LSI vendosi të përvijojë me intensitet puna e nisur për të dokumentuar me dhjetëra fakte strategjinë e pashembullt të deformimit të votës nëpërmjet aktivizimit të bandave të bëra njësh me policinë, dhe vendosi edhe ristrukturimin e LSI në opozitë. Është një moment historik për LSI pasi elektorati ka ngarkuar një përgjegjësi të madhe për t’i dhënë Shqipërisë një opozitë të madhe, pasi Shqipëria për 4 vite nuk ka pasur një opozitë. Ky rol i ri kërkon energji të reja, intensitet më të lartë.

Ndaj kam vendosur që të paraqes dorëheqjen si kryetar i LSI dhe i kam kërkuar Kryesisë që të drejtoj grupin parlamentar të LSI, që është një grup me detyra krejtësisht të reja, pasi fronti parlamentar do të jetë nga frontet prioritare të luftës tonë të re si opozitë. Do t’i propozoj LSI zonjën Monika Kryemadhi si kandidate për kryetare të LSI, për kualitetin politik që është lidhur gjithmonë me qytetarin, së dyti bazuar në kualitetin e jashtëzakonshëm organizativ dhe së treti Kryemadhi ka qenë politikane aktive që nuk është bërë pjesë e asnjë vendimmarrje gjatë këtyre viteve. I kam propozuar që pozicionoi i zv.kryetarit të jetë z.Luan Rama”, tha Petrit Vasili.

Gjatë sqarimit të bërë përpara gazetarëve, Petrit Vasili theksoi se ndryshimi në organizimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim vjen pas rezultatit të zgjedhjeve që çoi këtë parti në opozitë.