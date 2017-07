Vdes fëmija që përloti botën

Publikuar | 23:40

Charlie Gard, fëmija 11-muajsh që përloti botën, ka ndërruar sot jetë në Britani.

I vogli, i cili vuante nga një sëmundje tepër e rrallë që shkaktonte dëmtim progresiv truri dhe dobësim muskulor, ishte në qendër të një beteje ligjore mes familjes dhe një spitali, që nuk e lejoi të dërgohej në SHBA për kurim.

Prindërit e tij Connie Yates dhe Chris Gard kishin nisur një betejë ligjore kundër Spitalit Great Ormond Street (GOSH) për të lejuar dërgimin e tij në SHBA për trajtim.

Por, të hënën ata hoqën dorë nga kjo betejë pasi neurologu amerikan Michio Hirano, i cili kishte ofruar ndihmën e tij në trajtimin e foshnjës, tha se ishte shumë vonë për të funksionuar.

Në një deklaratë publikuar të premten në darkë, Yates tha: “Djali ynë i bukur na la, jemi shumë krenarë për ty Charlie”.

Pas vdekjes së foshnjes kanë reaguar një sërë liderësh botëror, përfshirë Kryeministren britanike Theresa May, Papa Françeskun, Zv/Presidentin amerikan etj.

“Jam thellësisht e hidhëruar nga vdekja e Charlie Gardit. Mendimet dhe lutjet e mija janë me prindërit e Charlit në këtë kohë të vështirë për ta”, tha May.

Ndërsa Papa Franesku, në një postim në Twitter shkroi: “Ati ynë e pastë nën kujdesje Charlin. Lutem për prindërit e tij dhe të gjithë ata që e deshën”.

Edhe zv/Presidenti amerikan, Mike Pence shprehu ngushëllimet e tij më të sinqerta për prindërit e Charlit.

Të enjten prindërve të Charlit iu mohua dëshira e tyre për të kaluar më shumë kohë me të birin pasi Gjykata e Lartë vendosi që i vogli do të dërgohej në një shtëpi kujdesi dhe më pas t’i hiqeshin edhe pajisjet që e mbanin në jetë, me argumentimin se nuk kishte shpresa jete dhe se gjatë kohës që ishte në jetë ai vetëm sa vuante.

Çifti i prindërve kërkuan që ta dërgonin fëmijën në SHBA për trajtim por specialistët e Spitalit në Britani këmbëngulën se trajtimi i atjeshëm ishte eksperimental dhe vetëm sa do t’i shtonte vuajtjet fëmijës, pasi ai kishte dëmtime të pakurueshme në tru.

Qindra e mijëra njerëz ofruan mbështetjen e tyre për fëmijën e vogël duke krijuar një të ashtuquajtur “Ushtri të Charlit” dhe duke arritur të mbledhin 1.35 milionë paund britanikë për kurimin e tij.

Vdekja e tij u publikua si lajm i fundit nga agjencitë më të mëdha të lajmeve në botë për shkak të popullaritetit që kishte fituar çështja e tij. /tvklan.al