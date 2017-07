“Vejusha e zezë” që vrau 6 burra

Publikuar | 22:57

Gjyqi ndaj një vrasësje seriale në Japoni mori një kthesë të denjë për një skenar filmi, kur e pandehura, e mbiquajtur “Vejusha e Zezë” pranoi në një seancë të hapur gjyqësore se kishte helmuar bashkëshortin e saj.

Çështja e Chisako Kakehi, sot 70 – vjeç ka mbërthyer Japoninë, që prej arrestimit në 2014 -ën, kur bashkëshorti i saj i fundit, nga 4 të tillë, Isao Kakehi, një pensionist 75 – vjeçar u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Muko, një qytet pranë Kuoto.

“E vrava bashkëshortin tim”, tha Kakehi nga banka e të akuzuarve të hënën. “Nuk kam ndërmend ta fsheh fajin. Do të qesh me të dhe do të vdes nëse do të dënohem me vdekje nesër”, tha ajo, sipas The Japan Times.

Sipas autoriteteve, Kakehi ishte një prej 6 burrave që vdiqën pak kohë pasi ishin martuar apo kishin qenë në një lidhje me të pandehurën, dikur pronare e një biznesi për printimin e T- shirt(eve).

Gjyqi ndaj Kakehi ka nisur më 26 Qershor. Ajo akuzohet për vrasjen e Isao Kakehit, dy të dashurve dhe tentativës për vrasjen e një tjetër burri me të cilin dilte.

Para gjykatës, gruaja fillimisht tha se nuk do të fliste, por kur u pyet nga prokurori nëse e kishte helmuar bashkëshortin Kakehi, ajo e pranoi krimin duke shtuar se “nuk kishte gabim” për rolin e saj në vdekjen e burrit.

“Nuk më dha asnjë qindarkë pasi u martova me të“, tha Kakehi. “Ndjeva sikur Isao ishte diskriminues ndaj meje, në krahasim me gruan e fundit me të cilën kishte patur një lidhje dhe u nevrikosa”, shtoi ajo.

Kakehi tha se kishte marrë cianid, me të cilin besohet se ka helmuar partnerët e saj, nga një partner në biznes.

Avokati i 70 – vjeçares tha se ajo vuan nga dementia dhe se nuk ishte në gjendje që të kujtojë me saktësi detaje nga koha kur kanë vdekur burrat.

Të gjitha viktimat ishin të moshës 70 dhe 80 – vjeç dhe u takuan me Kakehin gjatë viteve 2007 dhe 2013.

3 bashkëshortët e saj, me të cilët u martua në të njëjtën periudhë, gjithashtu kanë vdekur, ndonëse ajo nuk është akuzuar për vrasjet e tyre.

Sipas një zyrtari, Kakehi ka trashëguar më shumë se 1 miliard jen, ose 8.8 milion dollarë nga burrat./tvklan.al