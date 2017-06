Veliaj: Vijon puna vijon me rehabilitimin e 50 blloqeve të tjera banimi

Publikuar | 11:45

Nga një hapësirë e degreduar prej vitesh, parku te ish-Fusha e Aviacionit është transformuar në një hapësirë argëtimi e rekreacioni për fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit. Bashkia e Tiranës, me mbështetjen e Raiffeisen Bank, rikonstruktoi në një kohë të shkurtër sheshin sportiv dhe ndërtoi këndin e 17-të lojërave në Njësinë 7.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, siguroi qytetarët se pavarësisht periudhës zgjedhore dhe stinës së verës përpara, punët publike për përmirësimin e infrastrukturës në çdo lagje kanë vijuar me të njëjtin ritëm. “Jam shumë i lumtur që kemi mbajtuar fjalën që i dhamë komunitetit dhe fëmijëve. Siç kemi premtuar, ka fushatë, s’ka fushatë, ka pushime, s’ka pushime, ka zgjedhje, s’ka zgjedhje, ka numërim, s’ka numërim, puna në Bashkinë e Tiranës do të vazhdojë. Ky është këndi i 17 i lodrave, pas atij te Parku i Liqenit. Kur janë mbushur dy vjet nga administrata e re e bashkisë, kemi treguar se ku ka vullnet ka një rrugëdalje. Ky ka qenë një park i projektuar nga Edi Rama kur ai ishte në krye të Bashkisë së Tiranës, është ruajtur si një zonë urbane për aktivitet çlodhës dhe më vjen mirë që edhe pse ishte degraduar pas vitit 2011, tani është rinovuar totalisht. Funksionojnë shatërvanët, ka stola të rinj, janë mbjellë pemë të reja, lule, kemi rregulluar fushën e basketbollit dhe këndin e lodrave për fëmijët”, tha Veliaj.

Krahas investimeve madhore në kryeqytet, Bashkia e Tiranës do t’i kushtojë një vëmendje të veçantë ndërhyrjeve nëpër lagje dhe krijimit të mjediseve çlodhëse për të gjitha grupmoshat. “Për shumicën e punimeve të infrastrukturës është momenti ideal që të bëhen gjatë verës sepse ka më pak lëvizje, njerëzit janë në plazh. Dua t’i garantoj të gjithë qytetarët e kësaj zone që nuk do t’i kushtojmë rëndësi vetëm asaj që quhet infrastruktura e rëndë, siç kemi punuar te zona e Doganës, te rruga “Teodor Keko”, ujësjellës-kanalizime, rrugë, ndriçim, por edhe tek ajo që quhet infrastruktura e butë, që ka të bëjë me mjediset çlodhëse. Njerëzit duan të kalojnë kohë në gjelbërim, me stola, hije, argëtim dhe lojëra”, u shpreh Veliaj.

Ai i bëri thirrje komunitetit që të ruajë investimet, ndërsa garantoi se edhe këtë vit do të ndërhyhet në 50 blloqe të tjera banimi. “Qytetarët të ruajnë këto investime të cilat janë asetet tona dhe besoj që duke i ruajtur, duke filluar nga linja e autobusit që kalon te Fusha e Aviacionit, tek ujësjellës-kanalizimet, tek infrastruktura dhe tek këto parqe, kemi më në fund komunitete të mira jo vetëm në sheshin “Skënderbej”, te Pazari i Ri, bulevardi, liqeni, por në çdo lagje të Tiranës. Këtë vit kemi përfunduar 50 blloqe investimesh, do të vijojmë me 50 të tjerë dhe besoj që deri në fund të mandatit do kemi prekur çdo bllok të qytetit të Tiranës. Është vetëm çështje kohe, sa të jemi tek rrugica apo rruga e lagjes tënde”, tha Veliaj.

Investimi i realizuar nga Bashkia e Tiranës përfshin ndërtimin e një këndi sportiv (fushë basketbolli), këndit të lojërave dhe këndit të forcës. Gjithashtu, është mundësuar dhe ndërtimi i infrastrukturës për rekreacion pasiv për të rritur (stola, hije etj)./tvklan.al