Vendoset data, opozita nis valën e protestave me 27 Janar

Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike ka vendosur të martën që vala e protestave opozitare të nisë të shtunën e fundit të këtij muaji, më 27 Janar.

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha të hënën pas mbledhjes me kryetarët e forcave aleate në opozitë se ishte konsultuar lidhur me datën për nisjen e aksionit antiqeveritar, por vendimin për datën ekzakte tha se do ta merrte me drejtuesit e PD-së.

Burime nga brenda PD-së i konfirmuan “ABC news” se në mbledhjen e grupit të PD është rënë dakord që protestat të nisin me 27 Janar. /tvklan.al