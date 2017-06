Video/ Agron Duka: Strukturat e PD mizerabël, i vetëm do të fitoja

Publikuar | 15:20

Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, i cili vendosi që në zgjedhjet e 25 qershorit të ishte në listën e PD për qytetin e Durrësit, nuk ka mundur dot të marrë votat e mjaftueshme për të qenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë.

Duka ka folur nga Durrësi lidhur me humbjen e tij në këto zgjedhje, por edhe atë të Partisë Demokratike. Ai tha se strukturat e PD-së ishin mizerabel dhe se do kishte fituar nëse do kishte hyrë vetëm në zgjedhje.

“Koha ishte shumë e shkurtër dhe pata besim se këto zgjedhje do ishin ndryshe pasi kishte dhe ministra teknikë të qeverisë demokratike.

Këto zgjedhje ishin akoma më keq, u përdorën përsëri të fortët, u përdorën paratë, pati dhunim të votuesve. Plus nga ana tjetër, organizim mizerabël i strukturave të Partisë Demokratike , pothuajse inegzisten dhe ditët e para mendova se nuk mund të hymë në zgjedhje në këtë gjendje. Por, duke pasur besim tek vetja dhe mbështetësit e mi, por u refuzuam dhe patëm këtë gjendje që këmi sot.

Gjithashtu Duka tha se marrëveshja me Lulzim Bashën ishte e gabuar, nëse ai do kishte kandiduar i vetëm do kishte fituar.

Një pakënaqësi tjetër ndaj Bashës ishin dhe listat që ai vendosi në qytetet e tjera, Sipas tij ato ishin një gabim i madh, sikurse duket dhe nga rezultatet, u shpreh Duka./tvklan.al