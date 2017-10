Video/ Alida Duka flet për djalin, rrëfen arsyen pse është vetëm

Publikuar | 22:00

Këngëtarja Alida Duka ishte sot e ftuar në emisionin “Xing me Ermalin”, në Tv Klan.

Duka rrëfeu marrëdhënien me djalin e saj Anxhelo, me të cilin jeton në Gjermani dhe po ashtu arsyen se përse është vetëm. Këngëtarja tha se meshkujt nuk e pranojnë dot jetën e saj e cila është e kombinuar me atë artistike ku çdo fundjavë asaj i duhet të ikë nga shtëpia.

“Me djalin kam një marrëdhënie si shok dhe shoqe. Kam luajtur rolin e mamasë dhe të babait me Anxhelon sepse e kam rritur vetëm. Ka qenë shumë e vështirë për mua, e kam rritur në një vend të huaj. Ai di shqip, por jo perfekt. E kam mësuar që të bëjë çdo gjë vetë. Unë jam vetëm dhe është 1 milion herë më mirë vetëm. Meshkujt e kanë shumë problem që ta pranojnë jetën reale të një femre dhe ta kombinojë me jetën artistike, unë jam e larguar çdo fundjavë nga shtëpia”, tha këngëtarja./tvklan.al