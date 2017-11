Video/ Artiola Toska tregon kur është dashuruar për herë të parë

Publikuar | 23:01

Artiola Toska ka zbuluar në emisionin “Xing me Ermalin” se kur është dashuruar për herë të parë.

Këngëtarja tha përmes vargjeve të një kënge se është dashuruar në moshën 20-vjeçare, ndërkohë që nuk dha të tjera detaje.

“Në moshën e dashurisë kur isha 20 vjeç”, tha përmes këngës Artiola Toska.

Ajo është ndër të vetmet personazhe të njohur që ka arritur të mbajë të “fshehtë”, martesën e saj.

Martesa e këngëtares me bashkëshortin e saj Adi u bë publike pas 15 vitesh celebrim.

Me njeriun me të cilin lidhi jetën, ajo është njohur fillimisht në Prizren, në një darkë familjare të miqve të tij. Sot në “Xing” këngëtarja tha se gatuan për bashkëshortin e saj dhe me raste mund të hanë në restorante.

“Unë vdes të gatuaj. Adi pëlqen të hajë nga duart e mia, por me raste ha edhe në restorante”, tha Toska./tvklan.al