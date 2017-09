Publikuar | 14:17

Një pilot 79-vjeçar shpëtoi me plagë të lehta pasi avioni me të cilin udhëtonte u përplas me një pemë në Connecticut të SHBA-ve.

Sipas “BBC”, i moshuari po përpiqej të ulej në Plainville por nuk ia doli.

Media lokale thotë se avioni pësoi rrjedhje karburanti dhe nuk arriti të shkonte deri në vendin e uljes.

79-vjeçari, identiteti i saktë i të cilit nuk bëhet i ditur, raportohet se është dërguar në spital./tvklan.al