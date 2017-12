Video/ Dumani tregon kur do të shfaqet Sulltanesha Kosem në serial

Publikuar | 19:40

“Sulltanesha Kosem” është seriali më i ri që ka nisur në Tv Klan. Një seriali i jashtëzakonshëm, i cili vendoset në një sfond historik. Me një shikueshmëri të lartë, ky serial ka apasionuar tashmë shumë shqiptarë që e ndjekin çdo të martë dhe të mërkurë.

Personazhet kryesorë të serialit “Sulltanesha Kosem” janë: Sulltanesha Kosem/Anasatasia, Sulltan Ahmeti, Sulltanesha Safija (gjyshaj e Ahmetit,) Sulltaneshë Handan (e ëma e Ahmetit), Sulltaneshë Halimeja (gruaj e dytë e të atit).

Për të folur për të ishte në studion e “Rudina” Albert Dumani, Drejtor Programacioni në Tv Klan.

“Kosem do të shfaqet në episodin e 17, të mërkurën e javës që vjen. Kosem do të thotë e pushtetshme, e madhërishme. Për momentin është parë vetëm Anastasia e cila nuk e do këtë jetë dhe do që të largohet. Anastasia tashmë ka filluar të dojë sulltanin dhe është femra e parë që sulltani dashuron.

Në këtë pallat ka luftë të jashtëzakonshme për fron. Sulltan Ahmeti do të vdesë në moshën 27-vjeçare. Është një sulltan që nuk donte të ishte mizor, por armiqtë do ta bëjnë të bërë shumë ekzekutime. Kësem do të shkëlqejë në shfaqjen e saj në serinë kur do të shfaqet. Aty nis egoja e vërtetë e Anastasias”, tha Dumani./tvklan.al