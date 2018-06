Video + Emri/ Tentoi të vidhte banesën, arrestohet në flagrancë 33-vjeçari

Publikuar | 09:28

Një 33-vjeçar është arrestuar nga Policia e Shkodrës pasi u kap në flagrancë gjatë tentativës për të vjedhur me armë një banesë në Dajç te bregu i Bunës.

Policia thotë se Sokol Dedaj ishte mbajtur nën vëzhgim prej disa muajsh. Në momentin që 33-vjeçari shkoi të vidhte banesën e 63-vjeçares me iniciale T.V., ndërhynë forcat e policisë duke e arrestuar.

Në momentin e kapjes, Sokol Dedajt iu gjet dhe iu sekuestrua një kallashnikov me një krehër me fishekë. Ai akuzohet për vjedhje me armë dhe armëmbajtje pa leje. /tvklan.al