Video/ Këngëtari flet për marrëdhënien me motrën dhe humbjen e babait 

Publikuar | 19:15

Marrëdhënia me Beatriks dhe humbja e babait kanë qenë dy çështjet që kanë emocionuar Alban Ramosajn në studion e “Rudina” në Tv Klan.

Gjatë emisionit, këngëtari tha se ka marrëdhënie shumë të ngushtë me motrën e tij, e cila është njëkohësisht këngëtare, ndërkohë që nuk po gjente dot fjalët kur filloi të fliste për humbjen e babait.

“Unë në karakter ngjaj me mamin, por fizikisht ngjaj me babain. Me Beatriksin jemi shumë të lidhur me njëri-tjetrin, ndajmë çdo gjë bashkë. Ne kemi lindur të dy në Hollandë dhe pas luftës jemi kthyer në Kosovë, pastaj erdhëm në Shqipëri.

Çdo njeri në mosha të ndryshme mund ta kalojë ndryshe një situatë të tillë, unë sot i kuptoj gjërat ndryshe. Atëherë kisha emocione të këqija, sepse mungonte dikush në shtëpi, por tani që jam rritur e kuptoj edhe më shumë, por kjo është jeta. Beatriks më tha mbrëmë që kam zërin dhe qëndrimin njëlloj si të babait”, tha Ramosaj./tvklan.al