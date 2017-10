Video/ Kryemadhi: Rama të ikë, zgjedhje të parakohëshme

Publikuar | 12:38

Për Monika Kryemadhin, Edi Rama ka rënë moralisht si kryeministër për këtë arsye duhet të largohet dhe të japë dorëheqjen. Kryemadhi tha se “shumë shpejt, Shqipëria do të shkojë në zgjedhje të parakohshme”.

“Jam e bindur se shumë shpejt ky vend do të shkojë në zgjedhje të parakohshme, sepse shqiptarët do të zgjohen dhe janë të bindur se nuk mund të përfaqësohen në parlament nga 74 karrige që i kanë blerë me paratë e drogë”.

“Edi Rama ka rënë moralisht si kryeministër, si politikan. Të ikë sa më shpejt t’i hapë rrugën dikujt tjetër, një njeriu më të përgjegjshëm që e do vendin më shumë, më të pavarur qoftë nga krimi, qoftë nga droga apo qoftë nga fiksimet e veta mendore”.

Deklaratat, kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, i bëri në mbledhjen e KDK-së së LRI-së.