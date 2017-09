Video/ “Kush vjen për drekë”, publikon videon e Kejdi Mehmetajt duke recituar

Publikuar | 17:19

Kejdi Mehmetaj do të mbahet mend si deputetja më e re në historinë e Parlamentit shqiptar. Megjithatë të qenit e re në moshë nuk e ka eklipsuar atë në radhën e parlamentarëve me eksperiencë. Mehmetaj ka treguar gjithnjë nga foltorja e Parlamentit se gjërat mund të bëhen më mirë me vullnet dhe përkushtim.

Deputetja ka ngjitur shkallët e karrierës pa bërë shumë zhurmë, por emisioni “Kush vjen për drekë”, përmes një inserti ka shfaqur deputeten kur ishte fëmijë teksa reciton.

Duket se ëndrat e fëmijërisë kanë qenë pararendëse të së ardhmes së saj, kjo shihet edhe nga recitimet që ajo i donte aq shumë dhe në festa të ndryshme të shkollës nuk nguronte të recitonte. /tvklan.al