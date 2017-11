Video/ Basha sulmon Ramën: Je bërë si taleban; Replikon Kryeministri: Çfarë do PD në Himarë?

Publikuar | 16:30

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë akuza të drejtpërdrejta ndaj Kryeministrit Edi Rama për kultivimin dhe trafikun e drogës në Shqipëri.

Gjatë fjalës së tij në Parlament, Basha e krahasoi Shqipërinë me Afganistanin dhe Edi Ramën me talebanët.

“Historia njeh vetëm dy lloje regjimësh… Talebanët me heroinën në Afganistan dhe Edi Ramën me marijuanën në Shqipëri. Shqipëria dhe Afganistani janë sot dy furnizuesit me drogë për Europën. Edi Rama erdhi në pushtet si rilindas e po ikën si taleban”, ka thënë Lulzim Basha.

Kryedemokrati deklaroi se ka dy vite që në Shqipëri nuk ka asnjë investim të huaj, por e vetmja konkurrencë dhe inovacion janë rrugët e perfeksionuara të trafikantëve për të kultivuar dhe trafikuar kanabis.

“Aty ku sundon krimi nuk ka as ligj. Kudo ku droga është lejuar si alternativë ekonomike ka pasuar shkatërrimin. Droga dhe varfëria janë vëllezër siamezë. Nuk është rastësi që Shqipëria është edhe prodhuesi më i madh i drogës në Europë, edhe vendi më i varfër. Është i vetmi vend në botë që për dy vjet nuk ka asnjë investim të huaj. E vetmja ekonomi që ka sot vendi, është inovacioni i trafikantëve që kanë përsosur mjetet dhe mënyrat e trafikut dhe kultivimit të drogës”, u shpreh kryetari i PD Lulzim Basha.

Pas fjalës së kryetarit të opozitës, Kryeministri Edi Rama ka marrë fjalën duke replikuar dhe duke i kërkuar përgjigje Bashës përse PD-ja doli në mbrojtje të minoritetit grek në Himarë për rilindjen urbane.

Kryeministri Edi Rama: Lulzim hajde këtu dhe jepu përgjigje shqiptarëve çfarë donte PD dje në Himarë. Pse e bashkove dje zërin e PD me zërin e atyre që nxjerrin bishta pa asnjë bazë për projektin e rilindjes urbane. Eja jep përgjigje çfarë është Himara për ty. Hajde këtu tani si ka mundësi që PD u shfaq në Himarë të nesërmen e një letre të kryetarit të opozitës greke drejtuar BE për gjoja shkeljen e të drejtave të minoritetit grek në Himarë?

The që në Shqipëri s’ka karota, por këtë e tregojnë shifrat e eksportit. Në Shiqpëri ka një lloj kastraveci që nuk eksportohet por kultivohet në llumin e politikës dhe medias me burim Partinë Demokratike të Shqipërisë.

Kryetari i PD Basha i është kundërpërgjigjur Kryeministrit.

Lulzim Basha: Pse e zhytë Shqipërinë në krim në drogë? Pse e mbushë këtë parlament me të dënuar nga e gjithë Europa, ç’punë ka kryebashkiaku yt në tavolinat e kriminelëve, ç’punë kë ti me kriminelët, ç’punë ka ministri yt me kriminelët. Je bërë karikaturë e përkufizimit që i njeh i madh dhe i vogël. Ti patriot, po ti ke 3 vjet që i ke bllokuar Shqipërisë negociatat. Çfarë po bën ti, ti merr miliona kërbaç nga xhepat e oligarkëve për të shpërblyet miqtë e tu. Ja ku e ke eksportin, këto nuk janë shifrat e opozitës, por të botës. Ti nuk duhet është aty i ke vënë kazmën vendit.

Sali Berisha: Nëse kjo strukturë falike del këtu dhe mbahet me figura falike, propozoj ta nxjerrim jashtë.

Kryeministri Edi Rama: Në fakt të bësh pyetje ty Lulzim jashtë programit të gramafonit, është si të kërkosh një xhuboksi një këngë që nuk e ka të regjistriuar. Pyetja ime është sërish, çfarë donte PD dje në Himarë?

Lulzim Basha: 1.3 miliardë Euro ka përfituar Rama, kryemashtruesi dhe banda e Habilajve. Kryepërfituesi i drogës, ky është patrioti ku që rrënon Shqipërinë. Eksod njësoj si në vitet ’90. Në një sistem normal demokratik ti duhet të ishte shkarkuar dhe duhet të ishe proceduar. Nuk mund të justifikohesh para shqiptarëve për faktin që ta ka mbyllur derën Europa si një kryetrafikant.

Kryeministri Edi Rama: Unë nuk shaj dhe nuk fyej. E vërteta është që askujt mbi këtë tokë nuk i kam thënë as kriminel, as hajdut, as kështu e as ashtu. Për sa kohë janë shqiptarëtqë vendosin, ju mund të vazhdoni avazin tuaj t’i merrni për budallenj dhe t’i trajtoni si budallenj. Pyetjes dhe po ta përsëris, nuk i shmangesh dot. I referohesh të shkuarës…duhej të procedohej. Këtë gjë do ta bëjë drejtësia e re. Kështu që këtu do jemi edhe do shikojmë e do kuptojmë shumë më tepër. Nuk të thashë më parë, po ta kujtoj. Je njeriu që ke firmosur dorëzimin e një cope territor të Republikës së Shqipërisë që është një nga arsyet se ne kemi sot një dialog të vështirë me fqinjët tanë. Je njeriu dhe jeni partia e provuar nga Gjykata Kushtetuese se keni shkelur interesin kombëtar dhe keni firmosur një marrëveshje që cënon integritetin territorial të vendit. /tvklan.al