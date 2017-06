Meta paralajmëron: Asnjë dekret për Kryeministër dhe ministrat po u prek vota

Publikuar | 15:35

Kryetari i Parlamentit Ilir Meta ka paralajmëruar se nuk do të dekretohen Kryeministri dhe ministrat e rinj të qeverisë që do të dalin nga zgjedhjet e 25 qershorit, nëse nuk do të ketë një proces të rregullt zgjedhor dhe preken votat e qytetarëve.

Në një konferencë shtypi nga selia e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta deklaroi qartë se dekretet për kabinetin e ri qeveritar do të dalin vetëm nëse procesi i votimit dhe i numërimit do të jetë i ndershëm dhe pa asnjë manipulim.

“Unë po paralajmëroj dhe po lajmëroj cilindo që mendon se mund të vërë dorë siç po punohet mbi votën e lirë të qytetarëve shqiptarë që nuk do të ketë dekret as për Kryeministër, as për ministër. Dekretet do të vijnë vetëm nga një proces i ndershëm zgjedhor, asgjë tjetër pikë. Në qoftë se këtë nuk e kupton njeri, do ta provojë, por para se të shkojmë tek dekretet kemi ca punë të tjera në 25 qershor në darkë dhe në 26 qershor në mëngjes”, tha Ilir Meta. /tvklan.al