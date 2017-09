Video/ Mula: Nuk pretendojmë që të kalojmë pushime të bukura në Dhërmi

Publikuar | 19:58

Inva Mula, sopranoja shqiptare me famë botërore ishte sot e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, nga ku foli edhe për pushimet në Shqipëri.

Mula tha se ishte djali i saj Antoi, ai i cili i kishte kërkuar të vizitonin Shqipërinë, por pushimet ishin ndërprerë pasi fëmijët nuk ishin ndjerë mirë.

Sopranoja vlerësoi natyrën spektakolare të jugut të Shqipërisë, por kritikoi shërbimin teksa tha se nuk mund të kalosh pushime të bukura në Dhërmi.

“Pa e ditur edhe ne në fakt jemi bërë pjesë e mediave. Do doja që tek publiku të paraqitesha me artin tim, por është e pamundur t’i shmangësh. Antoni më kërkoi të shihte Shqipërinë dhe u nisëm drejt jugut. Duke qenë se kishim dëgjuar për Dhërmiun u nisëm drejt jugut, por u prishën pushimet sepse fëmijët kishin probleme në stomak. Fëmijët u kënaqën. Rruga për të shkuar në jug është spektakolare, na frymëzon. Do doja të ishte shumë më mirë, nuk pretendojmë që të kalosh pushime të bukura atje. Do doja që të ishte më mirë”, tha Mula. /tvklan.al