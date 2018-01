Video/ Një thes me dhurata për të vegjlit, Kryeministri surprizon fëmijët

Publikuar | 19:28

Fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian, këtë fundvit kanë marrë një surprizë të cilën me gjasë nuk e prisnin.

Në kopshtin e tyre modest ata kanë marrë dhurata, të cilat ua ka dërguar një babagjysh ndryshe, pikërisht Kryeministri Edi Rama.

I veshur me kostumin e babagjyshit dhe me një thes të madh, Kryeministri i ka dhënë të gjithë vogëlushëve dhurata me rastin e Vitit të Ri. Lumturia e tyre ishte e dukshme.

Edhe kjo surprizë e Kryeministrit erdhi nga studioja e “E Diela Shqiptare”, ku më herët ai ishte i ftuar dhe i dha dhuratën më të bukur Eriglisës dhe Leos, të cilët përcollën historitë e tyre në rubrikën “Ka një mesazh për ty”./tvklan.al