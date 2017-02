VIDEO/ Një tjetër natë protestash në Rumani

Publikuar | 13:01

Dëbora dhe i ftohti i mbrëmjes se kaluar në Bukuresht nuk kanë ndalur mijëra protestues që të qëndrojnë përpara selisë se kryeministrisë edhe pasi qeveria rumune arriti t’i mbijetoje mocionit te mosbesimit, thërritur nga opozita e vendit.

“Ne do të rezistojmë.. ne nuk do të largohemi”, kanë thërritur përgjatë natës protestuesit e zemëruar me qeverinë, e cila hodhi poshtë një dekret që do të zbuste dënimet për të akuzuarit për korrupsion, por qe pritet të miratoje një ligj të ngjashëm, i cili do të favorizoje figura politike të korruptuara.

Vendimi i parlamentareve për të mbështetur qeverinë rumune, pritet të nxisë një tjetër valë revoltash popullore të shoqëruar me protesta masive. Fjala e fundit i takon Kushtetuese e cila do të vendosë për ligjshmërinë e dekretit./ TV KLAN