Video/ Publiku i heq censurën “Mamicës”

Publikuar | 21:27

Një ndër momentet që padyshim e ndezi skenën e “C’est La Vie” këtë të diel në Tv Klan ishte performanca e Big Mama & Skerdi Farias, mbi të gjitha për shkak të këngës së zgjedhur nga dy konkurrentët, “Mamica”.

Ata kishin vendosur që vargjet e saj t’i këndonin të pa censuruara, zgjedhje që duket se u mirëprit nga publiku, i cili këndoi në kor.

Sigurisht që nuk munguan batutat…

Marina Vjollca: Sa jeni tundur..

Skerdi: Më shumë janë tundur cicat e mia se ato të Big-it.

Marina Vjollca: Kjo këngë në radio, në televizion kur e dëgjon është pak e censuruar, ju e thatë të gjithën, edhe publiku ishte njëzëri me ju.

E me këto fjalë, Vjollca kërkoi që ta këndonin edhe njëherë këtë pjesë. Sëbashku me dy konkurrentët, i gjithë publiku këndoi në kor… pa censurë.

Vargjet u kthyen në pikë humori, pasi Big Mama tha se fundja të gjithë “jemi ushqyer nga cicat”.

Big Mama: “Ça ke ti me Mamicën. A është turp të përmenden cicat? Gjithë me cica jemi rritur…”

Marina Vjollca: Po pra, por në TV ka pak më etikë kur thuhet.

Big Mama: Sa shumë të tundet gjoksi? Kjo nuk shkon.

Batutat vijuan edhe gjatë komenteve të jurisë.

Rovena Lule: “Doktori sot e kishte marrë me aq seriozitet, këndonte me kaq seriozitet për gjoksin sa… një pyetje kam për kuriozitet, sa gjokse imagjinon kur këndon për to, si të vijnë imazhet?”

Skerdi Faria:“Edhe në ëndërr po më dalin, kështu rrotull me vijnë majtas dhe djathtas”./tvklan.al