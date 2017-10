Video/ Qëllohet në ajër droni amerikan

Një dron amerikan MQ – 9 u qëllua të dielën në perëndim të Jemenit, ndërkohë që ndodhej në ajër.

Raportimet fillestare erdhën nga agjencia e lajmeve SABA, e grupit rrebel Houthi, që thoshte se forcat mbrojtëse ajrore shkatërruan një dron me vlerë 16 milion dollarë pranë kryeqytetit të Jemenit, Sana.

Një fotograf i Reuters dëshmoi rënien e dronit, që u godit në qiell rreth orës 11:00 të paradites, me orën lokale.

Yesterday Huthi rebels shot-down a #USAF's MQ-9 over Sana'a #Yemen. It was flying in an anti-#AlQaeda mission (Somehow was helping Huthis!) pic.twitter.com/pgb4cHvi7v

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 2, 2017