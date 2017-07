Video/ Rama takohet me Kryeministrin e Maqedonisë në Samitin e Triestes

Publikuar | 16:00

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me Kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, me të cilin biseduan për marrëdhëniet mes dy shteteve. Rama dhe Zaev u takuan në Samitin e Triestes në Itali, që është vazhdim i Procesit të Berlinit.

Në një status në Facebook, Rama shkruan se së bashku me Zaev do të punojnë për përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike mes shqiptarëve dhe maqedonasve.

“Në Trieste me kryeministrin Zoran Zaev, për forcimin e miqësisë e thellimin e gjithanshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve tona; me urimin që faqja e re e premtuar nga kryeministri Zaev në marrëdhëniet ndëretnike mes dy popujve që formësojnë Maqedoninë mike, të shkruhet me vepra të prekshme për gjithë shqiptarët, të cilët jetojnë në shtetin fqinj”, shkruan në Facebook Kryeministri Edi Rama.