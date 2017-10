Video/ Rrëfehet Kejvina Kthjella, çfarë më thanë familjarët pas daljes së parë

Publikuar | 20:00

E ndrojtur dhe e pamësuar me skenën, bjondia seksi Kejvina Kthjella duket se e reflektoi pasiguri që në hapat e parë. Fustani i kuq po ashtu vuri akoma edhe më shumë në siklet bukuroshen më të re të ekranit. Shfaqja e saj joshëse “theu”, internetin. Shumë e quajtën të ekzagjeruar, por cilat janë të vërtetat e modeles që nga e panjohur u kthye brenda natës në personin më të komentuar. Në një intervistë për “Jo vetëm modë”, Kthjella foli për daljen e saj të parë teksa tha se nuk e dinte që fustani ishte i çarë dhe ishte surprizë për të gjithë.

“Unë jam 22 vjeç, jam nga qyteti i Lezhës, por prej 17 vitesh jetoj në Itali dhe kam pak problem me shqipen. Ka qenë koiçidencë fakti që jam tek Ermali. Ndodhi përmes një personi tjetër. Unë erdha vetëm një ditë para emisionit dhe isha unë që e pashë fustanin tek “Zaimina”, ishte surprizë edhe për ne. Unë kisha veshur të brendshme. Prindërit e kanë parë daljen time të parë, por s’dua të komentoj. Por halla ime ishte zënë me komshijen. Unë jam e gjitha origjinale, më vonë si dihet ndoshta edhe unë do këm momentet e mia”, tha Kthjella. /tvklan.al