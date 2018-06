Video/ Rudina Dembacaj flet per konfliktin me Agron Llakajn: Nuk i flas edhe nëse më lutet 

Publikuar | 22:51

Ajo është një nga aktoret më të njohura të humorit në Shqipëri. Bëhet fjalë për Rudina Dembacajn, e cila ishte e ftuar këtë të shtunë në emisionin “Xing me Ermalin”, ku u pyet rreth konfliktit me aktorin Agron Llakaj.

Dembacaj nuk dha sqarime lidhur me konfliktin mes tyre, por tha se edhe nëse Agron Llakaj do t’i lutej nuk do fliste më me të.

Mamaqi: Është pak temë e vështirë kjo se jemi mes miqsh dhe kolegësh. E di që ke patur një konflikt me Agron Llakajn? Ke mësuar nga ai apo mendon se je më e mirë?

Dembacaj: Kam mësuar nga Agroni. Ai më ka dhënë shumë hapësirë, por të them të drejtën unë isha shumë frymëzuese për të sepse ai edhe shkruante për personazhet e mia. Më ka dhënë shumë hapësirë, por edhe unë kam dhënë sepse kisha energji për atë punë dhe besoj se 50% e atij show isha unë.

Mamaqi: Kur ishte tek “Piter Pani” e takove?

Dembacaj: Të them të drejtën unë kalova se kisha rrugën, por ai bëri dy hapa pas.

Mamaqi: Të shmangu d.m.th.?

Dembacaj: Sigurisht, por mirë ka bërë, se për çfarë nuk do të më shmangte?

Mamaqi: S’të flet ai, apo nuk i flet ti?

Dembacaj: Unë nuk i flas kurrë njëherë, por në qoftë se ai do të vijë të më lutet, prapë nuk do t’i flas. Nuk e di nëse më flet ai.

Mamaqi: E lëmë me kaq këtë…

/tvklan.al