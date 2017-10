Sherri me grushta në TV, Zeka: Nuk e prisja të më godisnin

Publikuar | 22:14

Deputeti i Nisma në Kosovë, Milaim Zeka ishte sot i ftuar në emisionin “Zonë e Lirë”, në Tv Klan nga ku foli për sherrin e bujshëm me grushta në një studio televizive në Kosovë me deputetin Frashër Krasniqi, deputet i Vetëvendosjes.

Zeka tha se nuk është lënduar nga reagimi i Krasniqit, por nga mbrojtja që i bëri partia e tij Vetëvendosje.

“Kam vetëm 3 muaj që jam deputet i Nisma, që prej 1986 kam qenë gazetar. Unë kam hyrë në politikë për të qenë kundër dhunës. I kam thënë kreut të Vetëvendosjes para parlamentit, se po të isha rrugaç do ta kisha rrahur, por unë nuk jam.

Krasniqi është në burg shtëpiak, ai e ka qëlluar parlamentin me tank. Nëse do më thoje se do ta kishe Frashërin në studio unë do të vija.

Unë nuk e kam pritur që Krasniqi do më godiste. Unë jam rritur me 5 motra dhe kam punuar gjithë jetën me femra. Në jetën time nuk kam goditur fëmijë dhe femra. Kur kam qenë i ri si Krasniqi ndoshta kam goditur. Nuk më ka lënduar reagimi i Frashërit, por mbrojtja që i ka bërë partia e tij. Ata janë përdhunues të demokracisë. Kurtin gjithnjë e kam cilësuar si njeriun më demagog në popullin shqiptar. Unë u ngrita në parlament dhe i thash Kadri Veselit: Dëgjoi tashmë se ti i ke krijuar. Vajzat e mia janë mërzitur shumë, edhe gruaja normal që është mërzitur dhe kritika e saj ka qenë: Pse pranove të shkosh në emision. Unë nuk e kam pritur që do më godiste. Unë kam patur debate shumë të ashpra, por jo dhunë. Frashër Krasniqi është sinonimi më i mirë i Vetëvendosjes. Atë natë e arrestuan dhe e kanë mbajtur 48 orë. Unë e denoncova. Unë jam bërë pishman që e kam qëlluar me shishe. Por, Krasniqi kishte ardhur me porosi nga Albin Kurti. Mua nuk më ka rrahur Frashëri, kjo ishte shumë e përgatitur. Kadri Veseli më ka thirrë në zyrë para se të ndodhte kjo pasi i thash Vetëvendosjes se nëse ne i kemi kthyer kurrizin Serbisë ata i kanë kthyer prapanicën. Veseli më tha se ka informacione që janë duke u përgatitur të më godasin fizikisht, por brenda parlamentit dhe më tha të mos shëtis brenda parlamentit i vetmuar”, tha Zeka.

Biseda mes Arjan Çanit dhe Zekës nuk kaloi pa batuta…

Drejtuesi i “Zonë e Lirë” i tha deputetit se ngjarja e ka gëzuar, por Zeka ia ktheu: Ndoshta je si ato femrat që gjatë kohës që bëjnë dashuri duhet me i rraf me kamxhik, ndoshta të pëlqen sadizmi.

Çani: Por, nuk është se u rraha unë…

Zeka: Ka femra që nuk bëjnë dashuri pa u rrahur me kamxhik…/tvklan.al