Video/ Sulm në det të hapur

Publikuar | 22:33

Ky është momenti dramatik kur një gjarpër me zile i drejtohet me shpejtësi një varke të mbushur me turistë.

19 – vjeçari Anthony Baciocco ndodhej në ujërat e Kalifornisë me 4 miq të tij, përpara se gjarpri vdekjeprurës t’i afrohej.

Në video, grupi fillimisht shfaqet i ekzaltuar nga vizitori i papritur. Megjithatë, shumë shpejt ata i kap paniku pasi krijesa gjen një mënyrë për të hipur në varkë.

Një prej pasagjerëve mund të dëgjohet duke thënë: “Ec shpejt, ka hipur në varkë.”

Ata nisin të ulërijnë të terrorizuar, teksa varka niset me shpejtësi në përpjekje për të lënë pas gjarprin.

Videoja në fjalë është parë dhe shpërndarë me mijëra herë që nga postimi në Twitter.

Gjarpërinjtë me zile njihen si notarë të mirë dhe mund të gjenden disa kilometra larg në det.

Pickimi i tyre mund të jetë i rrezikshëm dhe në disa raste vdekjeprurës për njerëzit. Helmi i gjarprit me zile është shumë i fuqishëm./tvklan.al