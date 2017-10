Video/ Tahiri: Përse nuk u realizua takimi me kryeprokurorin Llalla

Publikuar | 23:21

Keni kërkuar të takoni Prokurorin e Përgjithshëm. Përse keni kërkuar ta takoni pardje?

Unë i kërkova në telefon Prokurorit të Përgjithshëm që të hapte hetimet për mua. Të bënte të gjithë verifikimet dhe të gjithë hetimet. Ky ishte motivi i vetëm pse unë kisha interes dhe kam interes që kjo çështje të pastrohet deri në fund. Unë nuk jam fshehur kurrë.

Si ishte biseda me të?

Unë nuk i jam fshehur kurrë as drejtësisë, as Prokurorisë, as hetimeve. Herën e parë kur u bënë këto akuza, unë kam shkuar në Prokurori. Tani po ndodh pak a shumë e njëjta gjë. Në opozitë unë kam qenë në gjyqe pa fund, me të birin e Saliut dhe me këdo në qeveri atëherë. Jam përballur dhe kam marrë kostot e mia. S’kam qenë as naiv, as në dëshirën për të bërë beteja kot, s’kam qenë as Don Kishot, as pa kurs në këtë histori.

Shtypi njoftoi që i kërkuat takim Llallës dhe s’ju priti?

Po pra, po ta them vetë … që i kërkova të hetojë dhe të verifikojë. Prokurori i Përgjithshëm kishte disponsibilitetin për t’u takuar. Unë kisha një konferencë për shtyp dhe m’u desh që të bëja konferencën për shtyp. Pastaj Prokurori i Përgjithshëm kishte aktivitetet e veta. Pastaj nuk kemi komunikuar.

Po kur u njohët me kërkesën e Prokurorisë tentuat të komunikonit me dikë në Prokurori?

Fare. Fare, zero.

As me Prokurorin e Përgjithshëm?

Fare, me askënd.

Raporti juaj me Prokurorin e Përgjithshëm , është folur që ka pasur përplasje mes jush?

Edhe ka pasur … më së shumti ka qenë raport institucional.

Po me ministrin Xhafaj keni kontaktuar?

Jo, fare nuk kam kontaktuar.

As 48 orët e fundit?

Asnjëherë.

Asnjëherë, as më parë?

Jo.

Që në momentin që keni dorëzuar detyrën asnjëherë?

Po. /tvklan.al