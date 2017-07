Video/ Takimi zyrtar mes Metës dhe Kryemadhit

Publikuar | 20:45

Ashtu siç ishte njoftuar më parë, Presidenti Ilir Meta gjatë ceremonisë së betimit, si në Kuvend ashtu edhe në Presidencë nuk shoqërohej nga bashkëshortja Monika Kryemadhi, po nga tre fëmijët e tij.

Ndërsa Kryemadhi, ndonëse prezente në të dyja ceremonitë, qëndroi larg kreut të ri të shtetit, duke ruajtuar pozicionin si kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Këtë qëndrim çifti i bashkëshortëve e ruajti edhe në pritjen që presidenti i ri zhvilloi në ambientet e Presidencës.

Në videon pak më lart, shihet momenti kur Meta pret me radhë të ftuarit në koktejin pas përmbylljes së ceremonisë. Siç mund të dallohet, takimi me bashkëshorten e tij Kryemadhi ishte tepër zyrtar, duke u mjaftuar me një shtrëngim duarsh.

Shtrëngim duarsh Presidenti i ri pati edhe me Kryeministrin Edi Rama, një takim që mungoi më herët gjatë betimit të parlament.

Pas kësaj Kryeministri Rama u largua nga ambientet e Presidencës, duke mos qëndruar për koktejin./tvklan.al