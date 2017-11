Video/Rea Nuhu: Pse dola me tuta gjatë prezantimit të këngës tek “E diela shqiptare”

Publikuar | 18:44

Këngëtarja Rea Nuhu, e cila u bë edhe më e njohur pas bashkëpunimit me Kastro Zizon me këngën “Pa faj”, ka rrëfyer sot disa të pathëna.

Në një intervistë për “Jo vetëm modë”, Rea zbuloi se përse u shfaq e veshur me tuta tek “E diela shqiptare”. Këngëtarja tha se kishte marë me vete një fustan, i cili ishte klasik dhe që nuk përshtatej me veshjen e Kastros ndaj edhe kishte dalë me rrobat e provës.

“Veshja ime në prezantimin e këngës ka qenë rastësi. Atë ditë që ishim tek “E diela shqiptare”, kisha veshur një fustan, por duke parë që Kastro ishte shumë ‘caual’, ishte veshur si baba trendy siç është në jetën e përditshme dhe unë kisha veshur një fustan klasik, bëmë një provë dhe nuk shkonim dhe vesha rrobat e provës. Por, isha vetja me ato rroba”, tha Rea. /tvklan.al