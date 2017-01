Vrasja në Linzë/ Gjykata, 20 vite burg për katër personat

Publikuar | 21:47

Gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin e dënimit për katër të akuzuarit si të përfshirë në vrasjen e shtetasit, Enton Nikaj, më datë 11 Nëntor të vitit 2015.

Për vrasje dhe armëmbajtje pa leje, në bazë të nenit 76 të kodit penal, ka dënuar me 16 vjet burg Emiljano Tashon. Gjithashtu gjykata vendosi të dënojë për moskallëzim krimi :

Ervis Martinaj – me 1 një vit e katër muaj burg.

Bujar Hasani – me 1 vit e katër muaj burg.

Mirsad Kucana – me 1 vit e katër muaj burg.

Këtë vendim e ka kundërshtuar avokati i Emiljano Tashos, Arjan Hoxha, i cili pas seancës, theksoi: “Nuk jemi dakord me vendimin e gjykatës pasi kemi të bëjmë me vrasje nga pakujdesia dhe jo vrasje me dashje, kurse dënimi për armëmbajtje pa leje është dhënë në kundërshtim me vendimin unifikues nr 9 të dt 26.02.2016, pra është mbajtur dispozita e vjetër ajo nga shtatë në 15 vjet.” Vendimi nga gjykata e Tiranës është dhënë sot rreth orës 16:30.

30- vjeçari Enton Nikaj që shihni në foto, u qëllua me 11 Nëntor të vitit 2015 në Linzë, pas një sherri që ka patur me personat e sipërpërmendur. Nga kjo ngjarje është plagosur me mjete të forta dhe Ismet Gaxherri. Sipas policisë këta shtetas në bashkëpunim me njëri-tjetrin pasi kanë debatuar me viktimën Enton Nikaj dhe të dëmtuarin Ismet Gaxherri janë konfliktuar fizikisht dhe më pas kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të tij, si pasoje ka gjetur vdekjen shtetasi Enton Nikaj si dhe është plagosur me mjete të forta Ismet Gaxherri. Pasi kanë realizuar krimin autorët janë larguar me automjetin tip Mercedes benz me targa AA 725 MD i cili figuronte i regjistruar në pronësi të shtetasit Enton Nikaj./tvklan.al