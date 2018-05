Xhafaj sfidon Bashën një ditë para protestës: Të largohem unë ose ti

Publikuar | 18:58

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka sfiduar liderin e opozitës një ditë para protestës së paralajmëruar për ditën e shtunë.

Xhafaj tha se është i gatshëm të dorëhiqet nga posti nëse audio përgjimi i bërë publik nga PD do të rezultojë i vërtetë. Por, ai u kërkoi pjesëmarrësve në protestën e së shtunës të pyesin liderin e opozitës, Lulzim Basha, nëse do të japë dorëheqjen në rast se audiopërgjimi rezulton i manipuluar.

“Bashkëqytetarëve të thirrur në protestë, u them sot : Nëse audio përgjimi i bërë publik nga PD, do të rezultojë i vërtetë, unë do të marr çdo përgjegjësi morale, politike e ligjore, përfshi dhe largimin nga funksioni i Ministrit të Brendshëm. Jam i gatshëm ta bëj këtë pa hezitim. Nëse provohet e kundërta, atëherë duhet që Lulëzim Basha të dorëhiqet dhe të përballet me ligjin. Pyeteni: A është ai i gatshëm për këtë sfidë? E vërteta është vetëm një, dhe vetëm një në këtë rast. Ai që nuk është në anën e të vërtetës, duhet të përgjigjet. Këtë e kërkon interesi i ligjshëm i qytetarëve”, shkroi Xhafaj në një postim në rrjetet sociale.

Opozita e Bashkuar pritet të mblidhet nesër në një protestë në Tiranë për të kërkuar largimin e ministrit Xhafaj, vëllanëe të cilit e akuzon si të lidhur me trafikun ndërkombëtar të drogës. /tvklan.al